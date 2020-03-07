Otomobil takla attı 2 yaralı
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Otomobil takla attı 2 yaralı

Otomobil takla attı 2 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

07.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:32
Otomobil takla attı 2 yaralı

Otomobil takla attı 2 yaralı

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Ankara karayolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nofel Dağ yönetimindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Dağ yara almadan kurtulurken yanındaki Mücahit Ünal (25) ile Okan Dağ (19) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Otomobil takla attı 2 yaralı
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