Otomobil takla attı: 2 yaralı
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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

16.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:08
Otomobil takla attı: 2 yaralı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y., idaresindeki 34 LY 5791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü Zeliha Y., ile yaşı küçük olduğu öğrenilen Koray Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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