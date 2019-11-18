Otomobil takla attı: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil takla attı: 2 yaralı - Haber

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:59
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

- Amasya'nın ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Güleridaresindeki 34 GS 2065 plakalı aracı ile Merzifon istikametinden istikametine seyir halindeyken Sarıköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp devrildi. Kazada Aykut Güler ve Rukiye Güler yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları araçtan kurtardıkları yaralıları hastanede ziyaret etmeyi de ihmal etmediler.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Otomobil takla attı: 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.