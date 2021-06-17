Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
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Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yuvaköyü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkması sonucu takla attı. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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