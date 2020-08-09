Otomobil takla attı: 1 yaralı
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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada otomobil takla attı, sürücü yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı
09.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:24

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada otomobil takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun Mezitler civarında meydana geldi. Hamza T. idaresindeki 15 NY 313 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak takla attıktan sonra ters vaziyette durdu. Sürücü yaralandı. Yaralı, kazayı gören diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hamza T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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