Otomobil takla attı: 1 yaralı

18.08.2019 11:28

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Mudurnu istikametine seyreden İsmail Aydın idaresindeki 14 BF 752 plakalı otomobil, Dolayüz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan ve otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif şekilde yaralanan İsmail Ayhan'a ambulans içerisinde müdahale edildi.

Kaynak: AA