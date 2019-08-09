Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle takla attı.

09.08.2019 00:33
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle takla attı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde 46 AAG 351 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emine Ö. (26) direksiyon hakimiyeti kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, takla atan aracın içerisindeki Emine Ö. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Emine Ö., tedavi için hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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