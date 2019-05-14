Otomobil takla attı: 1 yaralı

KİLİS - Kilis'te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, 19.30 sıralarında İ.Ö. yönetimindeki 79 AE 116 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kilis-İslahiye karayolu 1'inci kilometresinde takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden çıkarılan İ.Ö. ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA