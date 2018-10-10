Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Şengül Orhan (35) yönetimindeki 55 YE 572 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Elifli Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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