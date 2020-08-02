Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
02.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:19
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ekinözü ilçesinden Ilıca Mahallesi'ne giden 48 R 0693 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunanlardan Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgli soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA