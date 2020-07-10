Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
10.07.2020 00:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:30

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Celal Demir yönetimindeki 34 DF 2672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü Celal Demir ile Güleser Erşan araç içinde sıkıştı. Sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada Gülseren Erşan, Ramazan Kaya, Yeşim Kaya ve Arife Demir yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan Gülseren Erşan, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Kaza yapan otomobilde bulunan kişilerin İstanbul'da bir düğüne katıldıkları ve Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor Güncel
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi Güncel
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Mabel Matiz Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Podolski Serdar Gürler Hikmet Karaman Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 00:35:30. #1.15#
title