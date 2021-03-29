Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
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Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi ile Sarıkaya Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 38 RH 102 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEP 151 otomobil çarpıştı. Kazada, 38 AEP 151 plakalı otomobil takla atarken, içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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