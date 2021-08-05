Otomobil takla attı 1'i ağır 2 yaralı
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Otomobil takla attı 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil takla attı 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabaha karşı Niğde - Nevşehir yolunda meydana geldi. M.P (33) yönetimindeki 50 EV 720 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan M.P ve F.O ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Otomobil takla attı 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil takla attı 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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