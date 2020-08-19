Otomobil takla atıp, alt yola uçtu: 1 yaralı İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarpıp takla atarak alt yola uçan otomobilin sürücüsü Turgut Canıtez (28), ağır yaralandı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarpıp takla atarak alt yola uçan otomobilin sürücüsü Turgut Canıtez (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Güzelbahçe yönüne giden İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Turgut Canıtez yönetimindeki 06 BD 4986 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla atıp, alt yola uçtu. Kazada Canıtez ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canıtez, kaza yerinde yapılan müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turgut Canıtez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Demir yığınına dönen otomobil ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA