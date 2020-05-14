Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
MUŞ'un Varto ilçesinde virajda, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
14.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:09
MUŞ'un Varto ilçesinde virajda, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Varto ilçesine bağlı Tepeköyü yakınlarında meydana geldi. Fuat Aslan (32) yönetimindeki 34 JK 1280 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aslan yaşamını yitirdi, otomobildeki Sadakat Eryüce (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eryüce, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Fuat Aslan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA