Otomobil takla atarak iş yerinin bahçesine girdi: 3 yaralı
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Otomobil takla atarak iş yerinin bahçesine girdi: 3 yaralı

Sarıyer Maslak'ta makas attığı ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerleri parçaladı ardından ağaca çarparak takla attı.

Otomobil takla atarak iş yerinin bahçesine girdi: 3 yaralı
13.05.2020 07:55 | Son Güncelleme: 13.05.2020 07:55

Sarıyer Maslak'ta makas attığı ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerleri parçaladı ardından ağaca çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre savrulan otomobil iş yerinin bahçesine girerek durabildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sularında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den Mecidiyeköy istikametine giden U.T, idaresindeki 34 BFF 539 plakalı otomobil, makas atması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerleri geçti, ardından çimenlikteki ağacı devirip savruldu. Yaklaşık 30 savrulan otomobil, takla atarak bir plazanın bahçesinde durabildi. Kazada sürücü U.T, ve yanında bulunan kadın S.Ö, ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların kaldırılmasıyla kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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