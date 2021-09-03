Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
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Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı

Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Veli A.'nin kontrolünde Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden 07 ZS 705 plakalı otomobil, Koru Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, daha sonra aynı yönde ilerleyen Metin Y.'nin kontrolündeki 48 AAB 915 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atıp, refüjde ters dönerek durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı Bodrum - Milas karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince alınan önlemler ve yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açıldı. - MUĞLA

Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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