Otomobil hayvan sürüsünün arasına daldı: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

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Otomobil hayvan sürüsünün arasına daldı: 29 küçükbaş hayvan telef oldu Kazada 29 küçükbaş hayvan telef oldu Şanlıurfa'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.

Otomobil hayvan sürüsünün arasına daldı: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

Kazada 29 küçükbaş hayvan telef oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken yaklaşık 20'si de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Halil F.'nin kullandığı 06 VM 552 plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20'si ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN