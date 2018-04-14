Otomobil Sürüye Çarptı, 18 Koyun Telef Oldu
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Onur Çekiç idaresindeki 03 HC 923 plakalı otomobil, Emirdağ- Çifteler karayolunun 5. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çınar Durusu'ya ait koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlar, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.