OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZADAKİ TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

BURSA'da, 1 kişinin öldüğü kazada, otomobilin üzerinde devrilen TIR'ın şoförü Yakup Işık (38), sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

BURSA'da, 1 kişinin öldüğü kazada, otomobilin üzerinde devrilen TIR'ın şoförü Yakup Işık (38), sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık (38) yönetimindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli (38) yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kazada, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli hayatını kaybetti, TIR şoförü Yakup Işık ile yanındaki Sadık Karahasan (57) ise yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Selahattin Sevimli'nin cenazesi, memleketi Keles ilçesi kırsal Gelemiç Mahallesi'nde toprağa verildi. Hastanede tedavisi tamamlanan TIR şoförü Yakup Işık ise dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Işık, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı