Otomobil sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu Kırkahvesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.İ.Ü. (64) idaresindeki elektrikli bisiklete aynı istikametteki plakası ve sürücüsü henüz tespit edilmeyen bir otomobil arkadan çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yere savrulan H.İ.Ü. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA