Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
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Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı

Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 kişi yaralandı.

Kaza kırsal Çavuşköy Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına seyir halinde olan sürücü Mehmet A. (43) yönetimindeki 16 KRK 13 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çıkarak 10 metre derinliğindeki sulama kuyusuna uçtu. Araçtaki sürücü ve eşi Cevriye A. (38), suya batmak üzere olan araçtan zorlukla çıktılar. Yaralanan sürücü ve eşinin imdadına çevredeki çiftçiler yetişti. Zorlukla kurtulan çiftin karaya ayak basmasıyla araç suya gömüldü. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı
Otomobil sulama kuyusuna gömüldü; 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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