Otomobil Sulama Kanalına Uçtu, Bir Kişi Kayıp

TOKAT'ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralı olarak kurtulurken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı. Suda yaklaşık 500 metre sürüklenen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.



Kaza, kent merkezindeki Gezirlik Mahallesi'nde saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Toprak yolda seyir halinde olan 20 yaşındaki Esat Özer'in kullandığı 60 HE 734 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine; İtfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden sürücü Esat Özer ile 21 yaşındaki Mustafa Yıldız'ı çıkarmayı başardı. Araç içerisinde olduğu öğrenilen Zeki Sarıel'e ise ulaşılamadı.



Olay yerine kurtarma vinci çağırıldı. Vince bağlanarak kanaldan dışarıya çıkarılmaya çalışılan otomobilin bağlı olduğu arka bölümün koptu. Tekrar suya düşen araç kanal üzerinde bulunan köprünün altından geçerek akıntıya kapıldı. Toplam 4 köprü altından geçen ve yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, 5'nci köprünün altında durdu. Otomobil, olay yerine çağırılan diğer vinçle birlikte toplam 2 vinç yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında kanaldan çıkarıldı. Araç içerisinde başka bir kimseye rastlanmazken, kaybolduğu anlaşılan Zeki Sarıel'i bulmak için kanalın suyu kesilerek arama çalışmaları başlatıldı.



Araç içerisinden yaralı olarak kurtarılan Mustafa Yıldız ve Esat Özer Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görünü



-Sudaki aracı kurtarma çalışması



-Aracın vince bağlanıp çıkarılışı



-Aracın tekrar suya düşüp sürüklenmesi



-Köprüde durması ve iki vinçle çıkarılması



-Detaylar



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,