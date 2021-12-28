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Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

OSMANİYE (İHA) - - Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Gökçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil S. yönetimindeki 80 DP 463 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Halil S. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Zöhre S. ve oğlu Enes S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan otomobilin içerisinden çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı

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