Otomobil sulama kanalına uçtu 1 yaralı ESKİŞEHİR'de, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa K., yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa K., yaralandı.Kaza, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K., yönetimindeki 01 EK 545 plakalı otomobil ile Emin K.'nin kullandığı 26 DB 985 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 01 EK 545 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Mustafa K.'yi ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA