Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bozdoğan-Nazilli karayolu Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli istikametine doğru ilerleyen C.A.(22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sürücüyü otomobil içinde sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ambulansla Nazilli Dvlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanan Bozdoğan-Nazilli karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA