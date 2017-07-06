Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde sulama kanalına düşen otomobilde biri çocuk, 3 kişi yaralandı.



Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık'a bağlı Kalinse Köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden 59 yaşındaki Hüseyin Tosun yönetimindeki 34 FC 9625 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü ile birlikte eşi 57 yaşındaki Hatice Tosun ve kızları 9 yaşındaki Birsen Tosun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Osmancıkçorum