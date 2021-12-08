OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, içi boş sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde meydana geldi. A.C.H. yönetimindeki 38 EG 056 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koruma demirlerine çarparak, içi boş sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 1 YARALI

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

 Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title