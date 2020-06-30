Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
30.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:34
Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki 01 EK 545 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta Emin K'nin kullandığı 26 DB 985 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Mustafa K, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaza olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA