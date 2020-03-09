Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:04
Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bahattin Ateş yönetimindeki 46 NL 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçenin Nurdağı sınırından geçen sulama kanalına devrildi.

Kazada, otomobildeki Nurhan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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