Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
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Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı Zonguldak Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına uçtu.

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Alaplı- Akçakoca- karayolu Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. Fatih M. yönetimindeki 67 UB 358 plakalı Citröen marka otomobil, Belediye Plajlar mevki kavşağında yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydan gelen kazada sürücü yalandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel

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