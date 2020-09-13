Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
13.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:06

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. idaresindeki Audi marka ve 14 BT 929 plaklı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Altun Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Fransa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 17:06:34. #1.15#
title