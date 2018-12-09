Otomobil Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Kalaycı idaresindeki 81 BT 415 plakalı otomobil, Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nun Konuralp mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Adem Kalaycı ile Yavuz Duman, Anıl Polat ve Uğur İntepe yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.