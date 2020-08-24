Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük D-130 yolu Üçevler mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden S.Y. yönetimindeki 41 B 4109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp, su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü S.Y. ile E.S.'yi otomobilden çıkardı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y. ve E.S. tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA