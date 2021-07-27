Otomobil sporlarında tırmanma yarışı Şile'de yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil sporlarında tırmanma yarışı Şile'de yapılacak

Otomobil sporlarında tırmanma yarışı Şile'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, 1 Ağustos Pazar günü Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, 1 Ağustos Pazar günü Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, 5.200 metre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.

Şile etabı, 31 Temmuz Cumartesi günü 13.30-15.30 saatleri arasında düzenlenecek teknik kontrol ile başlayacak. Antrenman çıkışları, 1 Ağustos Pazar günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacak, ardından saat 13.30'da ilk çıkışın startı verilecek.

Organizasyon, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 19.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali İhsan Su Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Muslera Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil sporlarında tırmanma yarışı Şile'de yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:49:33. #1.16#

title