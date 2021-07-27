Otomobil sporlarında tırmanma yarışı Şile'de yapılacak

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, 1 Ağustos Pazar günü Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, 1 Ağustos Pazar günü Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, 5.200 metre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak.

Şile etabı, 31 Temmuz Cumartesi günü 13.30-15.30 saatleri arasında düzenlenecek teknik kontrol ile başlayacak. Antrenman çıkışları, 1 Ağustos Pazar günü 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacak, ardından saat 13.30'da ilk çıkışın startı verilecek.

Organizasyon, 3 çıkışın tamamlanmasının ardından saat 19.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak