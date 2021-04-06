Otomobil sporlarında "Rally Bodrum" turnuvası 168 sporcunun katılımıyla yapılacak
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Otomobil sporlarında "Rally Bodrum" turnuvası 168 sporcunun katılımıyla yapılacak

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Otomobil sporlarında 'Rally Bodrum' turnuvası 168 sporcunun katılımıyla yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı "Rally Bodrum" turnuvası 168 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı "Rally Bodrum" turnuvası 168 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, 10-11 Nisan tarihlerinde, 84 otomobil ve 168 sporcunun mücadele edeceği ralli, son yıllardaki en yüksek katılımla gerçekleştirilecek.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ralli, 10 Nisan Cumartesi günü saat 18.30'da Mindos Kapı'daki seremoni ile başlayacak.

Organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından saat 17.30'da finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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