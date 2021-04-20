Otomobil sporlarında "Evofone ESOK Rally", Eskişehir'de düzenlenecek
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Otomobil sporlarında "Evofone ESOK Rally", Eskişehir'de düzenlenecek

Otomobil sporlarında 'Evofone ESOK Rally', Eskişehir'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) 2010'dan bu yana organize ettiği ve 6 yıldır da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rally", Eskişehir'de düzenlenecek.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) 2010'dan bu yana organize ettiği ve 6 yıldır da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rally", Eskişehir'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 23-25 Nisan'da koşulacak.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'dan toplam 90 araç ve 180 sporcunun kayıt yaptırdığı ralli, "2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek olan ralli, 10 özel etaptan oluşuyor.

"Evofone ESOK Rally", 23 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayarak, 2 gün boyunca 335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşulacak.

24 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Cassaba Modern'de yer alan Servis Park'tan başlayacak ilk gün, 4 özel etabın geçilmesinin ardından yine Servis Park'ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayarak 6 özel etabın ardından Espark AVM önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Organizasyonda, FIA tarafından organizatörlere zorunlu tutulan önlemler kapsamında, yarışmacılardan, basın mensuplarından ve diğer tüm katılımcılardan son 48 saat içerisinde yaptırılmış Kovid-19 PCR testi istenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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