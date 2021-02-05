Otomobil sporlarında "Dijital Kış Kupaları" başlıyor
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Otomobil sporlarında "Dijital Kış Kupaları" başlıyor

05.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:40
Otomobil sporlarında

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla, Red Bull Gaming Ground çatısı altında "Dijital Kış Kupaları" organizasyonlarının başlayacağı açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla, Red Bull Gaming Ground çatısı altında "Dijital Kış Kupaları" organizasyonlarının başlayacağı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında "Türkiye Dijital Pist ve Ralli Şampiyonası" organizasyonlarını gerçekleştiren TOSFED, şubat ayı içerisinde Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden 5 ayrı kupa düzenleyecek.

11 Şubat'ta elemelerle başlayacak, 28 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonlarda dereceye girecek katılımcıların Media Markt ve G-SHOCK'tan ödüller kazanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek federasyon olduklarını, "Dijital Kış Kupaları"nın ardından nisan ayı itibarıyla da 2021 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ile Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'na başlayacaklarını belirtti.

Başkan Üçlertoprağı, son yıllarda özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcu bulunduğunu kaydederek, "İş birliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz motor sporlarının en büyük destekçilerinden Red Bull ve bu kupayla birlikte ailemize katılan Media Markt ile G-SHOCK markalarıyla birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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