Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı İzmir'de yaşanacak

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 18-19 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ayrı kategoride koşulacak yarışlarda, Süper Grup'ta 21, Maxi Grup'ta 9 olmak üzere toplam 30 otomobil piste çıkacak.

18 Eylül Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerle başlayacak organizasyon, antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 15.15'te Maxi Grup ilk yarışı ve saat 16.15'te de Süper Grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maxi Grup ikinci yarışı saat 13.15'te, Süper Grup ikinci yarışı ise saat 14.45'te başlayacak ve organizasyon saat 15.30'daki ödül töreni ile sona erecek.