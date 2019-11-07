Otomobil Sporlarında 4 Farklı Organizasyon

07.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:07

Karting Finali Kocaeli Körfez'de

2019 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından 09-10 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek. Organizasyonun ilk günü olan 09 Kasım Cumartesi, antrenman ve sıralama turlarının ardından 4 kategoride ilk yarışlar koşulacak. 10 Kasım Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreni ile sezon finali sona ermiş olacak.

Pist Şampiyonası Yine İzmir Ülkü Park'ta

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 10 Kasım Pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek. Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategorideki araçların mücadele edeceği organizasyon kapsamında, 10 Kasım Pazar günü saat 11.30'dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarış koşulacak ve etkinlik, Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

Offroad Rüzgarı Sinop'ta Esecek

2019 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı olan Sinop Offroad Yarışı, 09-10 Kasım tarihlerinde Sinop Offroad Kulübü tarafından organize ediliyor. Akliman – Hamsilos bölgesinde belirlenen parkurda ekiplerin toplamda 77,40 km uzunluğundaki 7 özel etapta mücadele edeceği organizasyonda, ekipler, 09 Kasım Cumartesi saat 12:15'den itibaren Akliman'da yer alan mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışın ilk gününü tamamlayacaklar. 10 Kasım Pazar sabahı ise 09:05'te Sinop İskele Meydanı'nda sporcu ve görevlilerin katılımıyla yapılacak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreninin ardından, seyirci etabı 4 kez geçilecek. Bostancılı Kışla Burnu'nda belirlenen parkurda koşulacak bu etabın ardından saat 18:30'da Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Klasikler Kemerburgaz'da Buluşuyor

Klasik Araç Sporları Kulübü (KASK) tarafından düzenlenen yılın son klasik otomobil yarışı Sonbahar Rallisi, 10 Kasım pazar sabahı saat 09.05' de Atatürk'ü Anma Töreni sonrasında start alacak. Kemer Country köy meydanındaki tören ve kahvaltı sonrasında Belgrad Ormanı yolunda ilk kısmı yapılacak olan ralli, daha sonra Karaburun istikametinde devam ederek farklı rotalardan Kemerburgaz'a ulaşarak 15:30'da sona erecek. Kemer Country köy meydanında 17:00'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile ralli tamamlanacak.

Ege Kupası Son Yarışı Aydın Koçarlı'da

Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK), 2019 Ege Kupası'nın son ayağı olan tırmanma yarışını Koçarlı Belediyesi katkıları ile 09-10 Kasım tarihlerinde Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirecek.

Adnan Menderes Kent Ormanı içinde kalan toprak zeminli yolda, iki çıkış olarak koşulacak olan yarış, 09 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'ndan verilecek seremonik startla başlayacak. 10 Kasım Pazar günü ise yarışın ilk çıkışı saat 13:00 de ikinci çıkışı ise saat 15:00 de başlayacak. 1989'da lisanslı olarak ralliye başlayan Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in de start alacağı yarış, saat 17:00 de Koçarlı Orman Restoran'da yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: Bültenler