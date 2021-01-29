Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu
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Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu

29.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:53
Otomobil sporlarında 2021 sezonunun takvimi belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun takviminin belli olduğunu bildirdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun takviminin belli olduğunu bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezon 24-25 Nisan'da Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil ESOK Rally ve Klasik Otomobil Kulübünün organize edeceği Mercedes Benz Bahar Rallisi'yle başlayacak.

Sezon 11-12 Aralık'ta Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 7. ayak yarışı ve Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali'yle sona erecek.

2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda 10 karting, 7 ralli, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 klasik otomobil, 3 drift ve 1 rallikros şampiyonası finali olmak üzere toplam 8 ayrı branşta 45 adet ulusal yarış organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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