Otomobil sporlarında 2021 mahalli yarışma takvimi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil sporlarında 2021 mahalli yarışma takvimi açıklandı

10.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:29
Otomobil sporlarında 2021 mahalli yarışma takvimi açıklandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu mahalli yarışma takvimini duyurdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu mahalli yarışma takvimini duyurdu.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, yarışma takvimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak nihai izinlere göre yürütülecek. X-Trial branşının takvimi ve organizatör kulüpleri daha sonra açıklanacak.

2021 Karadeniz Offroad Kupası, 10-11 Temmuz'da Artvin Murgul'de, 14-15 Ağustos'ta Samsun'da, 28-29 Ağustos'ta Ardeşen'de, 18-19 Eylül'de Ünye'de, 2-3 Ekim'de Fatsa'da, 23-24 Ekim'de Trabzon'da gerçekleştirilecek.

2021 Akdeniz Offroad Kupası ise 5-6 Haziran'da Kadirli'de, 25-26 Eylül'de Osmaniye'de, 23-24 Ekim'de Fethiye'de, 13-14 Kasım'da Antalya'da, 11-12 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta 25-26 Aralık'ta Tarsus'ta düzenlenecek.

Baja ve challenge yarışları, mahalli ralliler, mahalli pist yarışları ve kupalar, mahalli tırmanma, mahalli otokros, 2021 TOSFED karting dayanıklılık kupası, 2021 TOSFED mıcro karting destek kupası, mahalli drfit ve mahalli drag yarışlarının planlanan takvimi de TOSFED'in internet sitesinden duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Prens Harry Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil sporlarında 2021 mahalli yarışma takvimi açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:33:37. #1.16#
title