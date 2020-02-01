Otomobil Sporlarında 2020 Ulusal Takvim açıklandı

01.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:41

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ulusal otomobil sporları organizasyonlarını kapsayan yarışma takvimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu resmi web sitesinde açıklandı.







Açıklanan takvime göre 2020 sezonu 29 Şubat-01 Mart tarihinde Kars'ta düzenlenecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi ile açılacak. Drift ve klasik otomobil haricindeki diğer tüm branşlarda organizasyon sayısı artarken, 2020 sezonunda 8 ralli, 8 karting, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 drift, 4 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 8 ayrı branşta 45 ulusal yarışın organize edilecek.



2020 sezonunda ayrıca iki önemli Uluslararası organizasyon da gerçekleştirilecek. FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil ESOK Rally, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir'de düzenlenirken, 8 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönen Türkiye Rallisi de 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Muğla Marmaris'te organize edilecek.



Şevki Gökerman Ralli Kupası ve TOSFED Baja Kupası tarihlerinin de yer aldığı mahalli yarışma takvimi ise Şubat ayı içerisinde açıklanacak.



2020 Türkiye Ralli Şampiyonası



29 – 01 Mart … Sarıkamış Rallisi (Kar) KARS



04 – 05 Nisan … Ege Rallisi (Asfalt) İZMİR



25 – 26 Nisan … ESOK Rally – ERT (Asfalt) ESKİŞEHİR



16 – 17 Mayıs … Hitit Rallisi (Asfalt) ANKARA



13 – 14 Haziran … Ford Otosan Kocaeli Rallisi (Toprak) KOCAELİ



11 – 12 Temmuz … Yeşil Bursa Rallisi (Toprak) BURSA



24 – 27 Eylül … Türkiye Rallisi – WRC (Toprak) MUĞLA



24 – 25 Ekim … İstanbul Rallisi (Toprak) İSTANBUL



2020 Türkiye Offroad Şampiyonası



11 – 12 Nisan … Antalya/ ANTALYA OFFROAD



30 – 31 Mayıs … Sinop/ SİNOFF



27 – 28 Haziran … Ankara/ ANDOFF



25 – 26 Temmuz … Denizli/ DENDOFF



05 – 06 Eylül … Sakarya/ 54OSK



10 – 11 Ekim … Karabük/ KARDOFF



31 – 01 Kasım … Kahramanmaraş/ KAROFF



2020 Türkiye Pist Şampiyonası



11 – 12 Nisan … Ülkü Park/ İzmir



06 – 07 Haziran … Ülkü Park/ İzmir



04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli



15 – 16 Ağustos … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli



10 – 11 Ekim … TPŞ 5 *



31 – 01 Kasım … TPŞ 6 *



(*) Organizatör kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.



2020 Türkiye Karting Şampiyonası



11 – 12 Nisan … Tuzla Karting Park/ İstanbul



02 – 03 Mayıs … Nilüfer Karting Pisti/ Bursa



04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli



08 – 09 Ağustos … Ülkü Park/ İzmir



22 – 23 Ağustos … TKŞ 5 *



03 – 04 Ekim … TKŞ 6 *



16 – 17 Ekim … TKŞ 7 *



31 – 01 Kasım … TKŞ 8 *



(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.



2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası



21 – 22 Mart … İzmir/ İMOK



02 – 03 Mayıs … Kocaeli/ KOSDER



06 – 07 Haziran … Bursa/ BOSSEK



27 – 28 Haziran … İstanbul/ İSOK



18 – 19 Temmuz … Ankara/ ANOK



22 – 23 Ağustos … Eskişehir/ ESOK



03 – 04 Ekim … Manisa/ EOSK



2020 Türkiye Drift Şampiyonası



18 – 19 Nisan … Ülkü Park/ İzmir



30 – 31 Mayıs … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli



19 – 20 Eylül … TDŞ 3 *



31 – 01 Kasım … Ülkü Park/ İzmir



(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.



2020 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası



18 – 19 Nisan … Mercedes Benz Bahar Rallisi/ KOK



06 – 07 Haziran … Batı Anadolu Rallisi/ KOK



27 – 28 Haziran … Balkan Rallisi/ KASK



30 – 01 Kasım … Cumhuriyet Rallisi/ KOK



2020 Türkiye Rallikros Şampiyonası (Final)



17 – 18 Ekim … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli



