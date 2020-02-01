Otomobil Sporlarında 2020 Ulusal Takvim açıklandı
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Otomobil Sporlarında 2020 Ulusal Takvim açıklandı

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ulusal otomobil sporları organizasyonlarını kapsayan yarışma takvimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu resmi web sitesinde açıklandı.

01.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:41
Otomobil Sporlarında 2020 Ulusal Takvim açıklandı

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ulusal otomobil sporları organizasyonlarını kapsayan yarışma takvimi resmi web sitesinde açıklandı.



Açıklanan takvime göre 2020 sezonu 29 Şubat-01 Mart tarihinde Kars'ta düzenlenecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi ile açılacak. Drift ve klasik otomobil haricindeki diğer tüm branşlarda organizasyon sayısı artarken, 2020 sezonunda 8 ralli, 8 karting, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 drift, 4 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 8 ayrı branşta 45 ulusal yarışın organize edilecek.


2020 sezonunda ayrıca iki önemli Uluslararası organizasyon da gerçekleştirilecek. FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil ESOK Rally, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir'de düzenlenirken, 8 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönen Türkiye Rallisi de 24-27 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Muğla Marmaris'te organize edilecek.


Şevki Gökerman Ralli Kupası ve TOSFED Baja Kupası tarihlerinin de yer aldığı mahalli yarışma takvimi ise Şubat ayı içerisinde açıklanacak.


2020 Türkiye Ralli Şampiyonası


29 – 01 Mart … Sarıkamış Rallisi (Kar) KARS


04 – 05 Nisan … Ege Rallisi (Asfalt) İZMİR


25 – 26 Nisan … ESOK Rally – ERT (Asfalt) ESKİŞEHİR


16 – 17 Mayıs … Hitit Rallisi (Asfalt) ANKARA


13 – 14 Haziran … Ford Otosan Kocaeli Rallisi (Toprak) KOCAELİ


11 – 12 Temmuz … Yeşil Bursa Rallisi (Toprak) BURSA


24 – 27 Eylül … Türkiye Rallisi – WRC (Toprak) MUĞLA


24 – 25 Ekim … İstanbul Rallisi (Toprak) İSTANBUL


2020 Türkiye Offroad Şampiyonası


11 – 12 Nisan … Antalya/ ANTALYA OFFROAD


30 – 31 Mayıs … Sinop/ SİNOFF


27 – 28 Haziran … Ankara/ ANDOFF


25 – 26 Temmuz … Denizli/ DENDOFF


05 – 06 Eylül … Sakarya/ 54OSK


10 – 11 Ekim … Karabük/ KARDOFF


31 – 01 Kasım … Kahramanmaraş/ KAROFF


2020 Türkiye Pist Şampiyonası


11 – 12 Nisan … Ülkü Park/ İzmir


06 – 07 Haziran … Ülkü Park/ İzmir


04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli


15 – 16 Ağustos … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli


10 – 11 Ekim … TPŞ 5 *


31 – 01 Kasım … TPŞ 6 *


(*) Organizatör kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.


2020 Türkiye Karting Şampiyonası


11 – 12 Nisan … Tuzla Karting Park/ İstanbul


02 – 03 Mayıs … Nilüfer Karting Pisti/ Bursa


04 – 05 Temmuz … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli


08 – 09 Ağustos … Ülkü Park/ İzmir


22 – 23 Ağustos … TKŞ 5 *


03 – 04 Ekim … TKŞ 6 *


16 – 17 Ekim … TKŞ 7 *


31 – 01 Kasım … TKŞ 8 *


(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.


2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası


21 – 22 Mart … İzmir/ İMOK


02 – 03 Mayıs … Kocaeli/ KOSDER


06 – 07 Haziran … Bursa/ BOSSEK


27 – 28 Haziran … İstanbul/ İSOK


18 – 19 Temmuz … Ankara/ ANOK


22 – 23 Ağustos … Eskişehir/ ESOK


03 – 04 Ekim … Manisa/ EOSK


2020 Türkiye Drift Şampiyonası


18 – 19 Nisan … Ülkü Park/ İzmir


30 – 31 Mayıs … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli


19 – 20 Eylül … TDŞ 3 *


31 – 01 Kasım … Ülkü Park/ İzmir


(*) Organizatör Kulüp ve bölgesi TOSFED tarafından daha sonra açıklanacaktır.


2020 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası


18 – 19 Nisan … Mercedes Benz Bahar Rallisi/ KOK


06 – 07 Haziran … Batı Anadolu Rallisi/ KOK


27 – 28 Haziran … Balkan Rallisi/ KASK


30 – 01 Kasım … Cumhuriyet Rallisi/ KOK


2020 Türkiye Rallikros Şampiyonası (Final)


17 – 18 Ekim … Körfez Yarış Pisti/ Kocaeli


Kaynak: Carmedya.com

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