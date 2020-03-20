Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde.

Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde. Otomobil üreticileri solunum cihazları üretimine nasıl katkı sağlayabileceğini inceliyor.Koronavirüs salgını ile mücadele için İtalya, ABD ve İngiltere'de hükümetler acilen gereken solunum cihazı gibi tıbbi araçların üretimi için otomotiv sektörüne başvuruyor. Salgının hızla yayılması üzerine, birçok hastanede insan hayatını kurtarmak için gereken solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak tıbbi cihaz üreten firmaların kapasitesi, gereken araçları üretmeye yetmediği için acilen yeni üreticiler aranıyor.

Hükümetler, salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmayı, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmayı hedefliyor. Özellikle de salgının etkili olduğu İtalya'da acilen solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçlara ihtiyaç duyuluyor.

Ferrari ile Fiat Chrysler solunum cihazı üretebilir

İtalyan solunum cihazları üreticisi Siare Mühendislik'in yöneticisi Gianluca Preziosa, "Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile bize nasıl katkı sağlayabileceklerini anlamak için görüşmeler yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin koronavirüs salgınında acilen gereken solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde, bu projenin Ferrari'nin Maranello kentindeki fabrikasında hayata geçirilebileceği ifade edildi. Ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.

Haberde ayrıca Ferrari'nin yanı sıra İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in projeye katılmayı planladığı kaydedildi.

Reuters'in haberine göre ise Fiat Chrysler ile Ferrari'nin yan kuruluşu Exor'un bir sözcüsü, üretimin nasıl olacağı konusunda bir görüşme yapıldığını, Fiat Chrysler ve Ferrari'nin mühendislerinin Siare'ye destek vermesi veya solunum cihazlarının parçalarının otomobil fabrikalarında üretilmesi seçenekleri üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak tıbbı araçlar üreten Siare'nin bilgi ve deneyimlerinin ne kadarını paylaşacağının henüz bilinmediği belirtiliyor. Ayrıca solunum cihazı üretilmesi için gereken koşulların ne kadar sağlanabileceği de soru işareti yaratıyor.

ABD savaştan kalan yasa yine gündeme geldi

ABD'de ise Beyaz Saray'ın Ford ve General Motors ile solunum cihazlarının üretilmesine nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi cihazlar üretebilmesi için 1950'lerdeki Kore Savaşı döneminden kalma bir yasayı yeniden güncellediği duyurdu. Bu yasa, koruyucu maske ve solunum cihazı gibi tıbbi araç ve gereçlerin üretimi için sanayinin devreye sokulmasını öngörüyor.

Şirketler bu konuda henüz kesin kararlarını vermemiş olsalar da Ford'un CEO'su Jim Hackett, firmanın solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu duyurdu. General Motors'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, solunum cihazları gibi tıbbi araçların üretiminin mümkün olup olmadığının incelendiği belirtildi. General Motors ve Ford, koronavirüs salgını nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında otomobil üretimine 30 Mart'a kadar ara vermişti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eğer ihtiyaç varsa solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıkladı.

İngiliz hükümeti de harekete geçti İngiliz hükümeti de solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçların üretilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaklaşık altı firmanın prototip ürettiğini, kalite kontrol çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Firmalara seslenen Hancock, "Üretebildiğiniz kadar çok solunum cihazına ihtiyaç var" dedi.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların tıbbi araçlar üretmesi fikri Çin'den geliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, kısa bir süreden beri günde 5 milyon koruyucu maske ve 300 bin şişe dezenfektan üretiyor.

Reuters, dpa/ JD,HS

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