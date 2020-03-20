SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ferrari, Ekonomi

Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor

Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde.

20.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:01
Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor

Koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi araçlar üretmesi gündemde. Otomobil üreticileri solunum cihazları üretimine nasıl katkı sağlayabileceğini inceliyor.Koronavirüs salgını ile mücadele için İtalya, ABD ve İngiltere'de hükümetler acilen gereken solunum cihazı gibi tıbbi araçların üretimi için otomotiv sektörüne başvuruyor. Salgının hızla yayılması üzerine, birçok hastanede insan hayatını kurtarmak için gereken solunum cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak tıbbi cihaz üreten firmaların kapasitesi, gereken araçları üretmeye yetmediği için acilen yeni üreticiler aranıyor.

Hükümetler, salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmayı, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmayı hedefliyor. Özellikle de salgının etkili olduğu İtalya'da acilen solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçlara ihtiyaç duyuluyor.

Ferrari ile Fiat Chrysler solunum cihazı üretebilir

İtalyan solunum cihazları üreticisi Siare Mühendislik'in yöneticisi Gianluca Preziosa, "Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile bize nasıl katkı sağlayabileceklerini anlamak için görüşmeler yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin koronavirüs salgınında acilen gereken solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde, bu projenin Ferrari'nin Maranello kentindeki fabrikasında hayata geçirilebileceği ifade edildi. Ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.

Haberde ayrıca Ferrari'nin yanı sıra İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'in projeye katılmayı planladığı kaydedildi.

Reuters'in haberine göre ise Fiat Chrysler ile Ferrari'nin yan kuruluşu Exor'un bir sözcüsü, üretimin nasıl olacağı konusunda bir görüşme yapıldığını, Fiat Chrysler ve Ferrari'nin mühendislerinin Siare'ye destek vermesi veya solunum cihazlarının parçalarının otomobil fabrikalarında üretilmesi seçenekleri üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak tıbbı araçlar üreten Siare'nin bilgi ve deneyimlerinin ne kadarını paylaşacağının henüz bilinmediği belirtiliyor. Ayrıca solunum cihazı üretilmesi için gereken koşulların ne kadar sağlanabileceği de soru işareti yaratıyor.

ABD savaştan kalan yasa yine gündeme geldi

ABD'de ise Beyaz Saray'ın Ford ve General Motors ile solunum cihazlarının üretilmesine nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi cihazlar üretebilmesi için 1950'lerdeki Kore Savaşı döneminden kalma bir yasayı yeniden güncellediği duyurdu. Bu yasa, koruyucu maske ve solunum cihazı gibi tıbbi araç ve gereçlerin üretimi için sanayinin devreye sokulmasını öngörüyor.

Şirketler bu konuda henüz kesin kararlarını vermemiş olsalar da Ford'un CEO'su Jim Hackett, firmanın solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu duyurdu. General Motors'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, solunum cihazları gibi tıbbi araçların üretiminin mümkün olup olmadığının incelendiği belirtildi. General Motors ve Ford, koronavirüs salgını nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'daki fabrikalarında otomobil üretimine 30 Mart'a kadar ara vermişti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eğer ihtiyaç varsa solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıkladı.

İngiliz hükümeti de harekete geçti İngiliz hükümeti de solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçların üretilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaklaşık altı firmanın prototip ürettiğini, kalite kontrol çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Firmalara seslenen Hancock, "Üretebildiğiniz kadar çok solunum cihazına ihtiyaç var" dedi.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların tıbbi araçlar üretmesi fikri Çin'den geliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, kısa bir süreden beri günde 5 milyon koruyucu maske ve 300 bin şişe dezenfektan üretiyor.

Reuters, dpa/ JD,HS

(c)


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor Ekonomi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini sertleştiriyor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Murat Boz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Ateş Karar Wuhan
Şu an buradasınız: Otomobil şirketleri solunum cihazı üretme planı yapıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 21:27:59. #1.15#
title