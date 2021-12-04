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Otomobil servisinde yılan paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesi Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor bölümüne giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Sanayi Sitesi Tonay Sokak üzerinde bulunan bir otomobil servisine tamir için bir otomobil getirildi. Otomobilin bakımını yapmak için kaputunu açan servis çalışanları 1 metrelik yılanla karşılaştı. Çalışanlar ellerine aldıkları sopayla yılanı aracın motor kısmından çıkartmaya çalıştı. Yılan çıkartılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede özel aparatla yılanı yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı gerçek yaşam alanı olan doğaya saldı.

(Levent Tuncer/İHA)

Otomobil servisinde yılan paniği

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