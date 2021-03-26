Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı
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Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı

OSMANİYE'de otomobilin çarptığı sepetli motosikletteki 3 kişi yaralandı.

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OSMANİYE'de otomobilin çarptığı sepetli motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Merkez Kazım Karabekir Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 31 SR 711 plakalı otomobil ile plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcular yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde, ilk müdahaleleri yapılan sürücü Halil Özpolat ile Canan Özpolat ile Yüksel Özpolat, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralılardan Halil Özpolat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı
Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı
Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı
Otomobil sepetli motosiklete çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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