Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü
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Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerleyen otomobil, hendeğe düştü.

31.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48
Otomobil, sel suları arasında ilerlerken hendeğe düştü

MERSİN'in ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerleyen otomobil, hendeğe düştü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil, iş makinesiyle kurtarıldı.

?Kaza, dün öğleden sonra Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde ilerlerken, hendeği fark etmedi. Otomobil, hendeğe düşüp yan yatarken, sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yardım istedi. Otomobil, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kaynak: DHA
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