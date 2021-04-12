OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden otomobillerini satmak isteyen 8 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

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İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden otomobillerini satmak isteyen 8 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı. Operasyon ve şüphelilerin dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre, 18 şüpheli, ilk olarak sosyal medya üzerinden otomobillerini satmak isteyenlerle irtibat kurdu. Günlük olarak kiraladıkları ofislerde satıcılarla buluşan şüpheliler, satıcıya güven verdikten sonra notere giderek araç satışını tamamladı. Sonrasında bankada teknik bir problem yaşandığını belirterek çeşitli bahaneler ile ortadan kayboldular. Yaşanan dolandırıcılık olaylarının son mağduru A.B (31), araç satışından sonra şüphelilerin ortadan kaybolması üzerine dolandırıldığını anladı. A.B., en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin bu yöntem ile 8 kişinin otomobillerini alarak toplamda 1 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda 18 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. İstanbul genelinde 20 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON VE DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan polis ekiplerinin tespit ettiği adrese gerçekleştirdiği operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin buluştuğu bir satıcıyla yaptıkları evrak ve imza işlemleri de görüntüler de yer aldı.

OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
OTOMOBİL SATMAK İSTEYENLERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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