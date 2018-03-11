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Otomobil Satışlarına Ötv ve Mtv Etkisi

Türkiye'de 2015-2017 yıllarında trafiğe kaydı yapılan her 100 otomobilden yaklaşık 95'i, 1600 cc ve altındaki motor silindir hacimli araçlardan oluşurken, kullanıcıların bu segmenti, vergi avantajı ve düşük yakıt tüketimine kıyasla gösterdiği yüksek performans nedeniyle tercih ettiği bildirildi.

Otomobil Satışlarına Ötv ve Mtv Etkisi

Türkiye'de 2015-2017 yıllarında trafiğe kaydı yapılan her 100 otomobilden yaklaşık 95'i, 1600 cc ve altındaki motor silindir hacimli araçlardan oluşurken, kullanıcıların bu segmenti, vergi avantajı ve düşük yakıt tüketimine kıyasla gösterdiği yüksek performans nedeniyle tercih ettiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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