Otomobil satışında yerli üretimin payı arttı

Otomobil satışlarında yılın ilk 6 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yerli üretimin payı, yüzde 33,5'ten yüzde 43,6'ya yükselirken, ithal payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e indi.

Otomobil satışında yerli üretimin payı arttı

Otomobil satışlarında yılın ilk 6 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yerli üretimin payı, yüzde 33,5'ten yüzde 43,6'ya yükselirken, ithal payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e indi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et